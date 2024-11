'É hardcore': ela foi em romaria com mãe e saiu 'marretada' urrando de dor

A estudante de economia Vitória Braz, 25, decidiu acompanhar a mãe, Vilma Figueiredo, 60, na romaria para Aparecida do Norte (SP) deste ano. O que ela não esperava era que teria de desistir da jornada no meio do caminho após enfrentar diversas dores —que só diminuíram com uma "marretada" no meio da rodovia.

Sentei no chão e comecei a chorar de dor. Então, surgiu um homem para ajudar. Não sabia o que estava sentindo, deitei no chão, ele pôs a mão e falou: 'está fora do lugar'. E surgiu com a marreta [para bater nas minhas costas]. Só sei que me senti melhor depois.

Vitória Braz ao UOL

Vitória compartilhou a história no X (antigo Twitter) e divertiu as pessoas com o vídeo recebendo as marretadas. "Muita gente deu risada da situação", diz ela. Nas imagens, ela aparece deitada no acostamento enquanto recebe o "tratamento".