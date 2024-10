'Sobrevivi a incêndio florestal que me deixou mumificado e criei brigada'

O que me motiva a continuar é o medo. Toda vez que nos deparamos com ele, sentimos a liberdade cair e viramos reféns de qualquer situação que nos coloca para baixo. Gosto da natureza e não posso deixar que algo que me dá medo me impeça de desfrutar, de estar em contato com algo que faz bem para a gente.

Além disso, precisamos cuidar das árvores. Sem elas, ninguém vai ter alimento, água e ar para respirar. Vivemos um reflexo das mudanças que negligenciamos.

O tipo do fogo mudou. Ele anda muito mais rápido porque o clima está mais seco e, assim, o combate é muito mais difícil do que era há uns cinco ou dez anos.

Os níveis de temperatura global estão subindo e isso mexe com a pressão atmosférica, com a hidratação das plantas, a umidade do ar. Temos de estar alertas para nos transformarmos com a natureza. Não precisamos destruir para construir e isso pode frear essa mudança para o combate ao fogo ser cada vez menos necessário."