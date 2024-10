Escondidas na mala: belas e dóceis, caranguejeiras podem valer fortuna

Algumas espécies são bastante valorizadas no mercado clandestino, com colecionadores dispostos a pagar milhares de dólares por caranguejeiras raras ou com colorações diferenciadas.

Cláudia Xavier, pesquisadora do Laboratório de Aracnologia do Museu Emílio Goeldi

Além disso, a docilidade das aranhas caranguejeiras facilita o tráfico. "Essas aranhas também são muito dóceis, facilitando a criação em cativeiro e isso aumenta seu valor no comércio ilegal", diz o biólogo César Favacho.

As aranhas caranguejeiras não são perigosas para humanos. Antonio Brescovit, diretor do Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, afirmou que, apesar de seu grande tamanho e aparência intimidadora, as aranhas caranguejeiras não são agressivas. Mesmo em casos de picada, o efeito geralmente é apenas dor local e inchaço, sem grandes complicações.

Há uma crença popular de que elas são perigosas, mas isso não é verdade. O veneno delas não tem relevância médica para humanos.

Antonio Brescovit, diretor do Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan

As caranguejeiras têm pelos urticantes que podem causar desconforto. "Elas possuem cerdas no dorso do abdome, que, quando liberadas, podem irritar a pele e até os olhos de quem entrar em contato com elas", explicou Xavier. "Em algumas pessoas, essas cerdas podem causar reações alérgicas mais sérias."

Essas aranhas têm grande valor científico e medicinal. Antonio Brescovit afirma que o veneno e a hemolinfa (fluido que circula no organismo) das aranhas caranguejeiras estão sendo estudados em laboratórios ao redor do mundo. "Pesquisas já identificaram moléculas no veneno de algumas espécies que têm potencial para tratar doenças humanas", disse Brescovit. "Em uma espécie chilena, por exemplo, o veneno mostrou propriedades que ajudam a regularizar o batimento cardíaco em pacientes com arritmia. Outras espécies estão sendo estudadas por seu potencial anticancerígeno e antibacteriano".