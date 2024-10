Ele 'desenha' com frutas e faz mercadinho na Bahia virar galeria de arte

Por meio das redes sociais, conheceu a esposa, que é baiana, e se mudou para Luís Eduardo Magalhães. Foi quando ele voltou a trabalhar em mercados e começou a carreira como repositor criativo.

Um dia a gerente me pediu para colocar uns biscoitos nas pontas das gôndolas. Eu não tinha pensado em nada ainda, mas aí comecei a colocar em uma forma espiral. Ela gostou, me deu espaço no mercado e me incentivou bastante.

Warlen Junior

"Gosto de usar pasta de dente, verdura, caixa de cerveja... O que você imaginar que tem no mercado eu gosto de usar para chamar a atenção de clientes", diz ele.

A mente criativa de Warlen esbarra nas limitações do mercado. "Queria fazer um carro de Fórmula 1 com caixas de cerveja, mas infelizmente o espaço do mercado onde trabalho atualmente não é muito grande. Às vezes, tenho o trabalho pronto na mente, mas infelizmente não consigo fazer por causa do espaço."

Os trabalhos de Warlen costumam ficar uma semana expostos na loja. Ele faz sempre às segundas-feiras.

"O pessoal elogia bastante, tem cliente que vai toda semana para olhar, pergunta como faz, quer saber quem fez... Elogiam muito. Não tem coisa melhor do que você receber elogio. Então, para mim, é sinal de que estou no caminho certo, quero continuar fazendo isso e quero ir mais longe."