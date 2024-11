DF: Deputado acusa escola de 'ritual de magia' em aula de cultura africana

Uma escola do Distrito Federal emitiu uma nota de repúdio ao deputado pastor Daniel de Castro (PP), que publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que os alunos faziam "rituais de magia em sala de aula" ao se referir ao ensino de matriz africana no local.

O que aconteceu

Parlamentar divulgou trechos de vídeos de professora em sala e acusou a docente do Centro Educacional do Lago (CEL) de "colocar folhas" e "fazer as crianças citarem nomes de seus deuses". A reclamação foi feita nas redes sociais de Daniel de Castro (PP) em 23 de outubro, no mesmo dia em que o gabinete do pastor enviou um ofício ao MPDFT.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram alunos em círculo com cadernos na mão, nomes de músicas na lousa da turma e folhas no chão. As imagens foram feitas durante aula de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena no Centro Educacional do Lago. As aulas estão previstas por diretrizes educacionais do MEC.