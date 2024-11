Homem morre após saltar de parapente na Pedra Bonita, no Rio

Um homem morreu depois de saltar de parapente da Pedra Bonita, em São Conrado, na zona sul do Rio. O local é referência para voo livre.

O que aconteceu

O homem estava pulando de parapente e sumiu no meio da mata, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Pedra Bonita faz parte do Parque Nacional da Tijuca.

Os bombeiros foram chamados às 9h58 e procuraram pela vítima por cerca de quatro horas. O corpo foi encontrado às 13h49.