Chuva deixa toda a cidade de São Paulo em estado de atenção

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no final da tarde desta quarta-feira (25) em meio a fortes chuvas.

O que aconteceu

A combinação do calor com a umidade favoreceu a formação de pancadas de chuva com intensidade, explica o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Às 17h, 9.613 locais estavam sem energia em São Paulo, segundo a Enel. Isso representa apenas 0,17% de todos os clientes da capital.