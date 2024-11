Estrangeiros são dopados e furtados por mulheres no Rio de Janeiro

Duas mulheres são procuradas pela polícia por supostamente doparem e furtarem dois homens estrangeiros neste domingo (3), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Norueguês teria chegado no prédio em que mora em Ipanema acompanhado de um amigo, que é alemão, e duas mulheres. As informações foram repassadas para a polícia pelo síndico do edifício.

Grupo chegou ao local por volta das 4h de domingo (3) e perto das 7h, as mulheres deixaram o prédio levando algumas bolsas. O porteiro desconfiou da ação, já que as duas não carregavam os itens ao entrar no edifício, e acionou a polícia.