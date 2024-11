Carro é encontrado com munições de fuzil e colete após morte em aeroporto

A SSP-SP informou que o carro foi apreendido. "O policiamento no local e imediações segue reforçado com PMs do batalhão de área e do Choque", diz nota enviada pela pasta ao UOL.

O ataque a tiros deixou o empresário morto e ao menos três feridos. Gritzbach era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa e foi alvo de um atentado no Natal do ano passado.

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, suspeito de envolvimento na morte de um integrante do PCC Imagem: Divulgação

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ao menos um baleado na pista que dá acesso ao desembarque do aeroporto, e outro no aeroporto. Não há detalhes do estado de saúde dos outros feridos na ação.

Por meio de nota, a concessionária do aeroporto disse que a "polícia foi prontamente acionada, assim como a equipe médica do aeroporto [para o atendimento da ocorrência]". "Mais informações podem ser obtidas com autoridades policiais", concluiu.

A polícia investiga se ele foi assassinado a mando do PCC, mas não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo. Ele havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.