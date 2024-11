'Maníaco sexual' é preso por abusar e ameaçar várias mulheres em Goiás

As vítimas atraídas eram levadas para o apartamento de alto padrão do suspeito, localizado no Setor Bueno, em Goiânia. No local, o homem mantinha relações sexuais e/ou atos libidinosos com elas. Em muitos casos, diz a polícia, ele filmava as relações sexuais sem consentimento.

Plínio usava as gravações para ameaçar as vítimas. De acordo com a PCGO, quando as mulheres queriam "largar o esquema, passavam a ser ameaçadas de forma velada pelo suspeito para continuarem tendo relação sexual com ele".

Até mesmo as mulheres que na abordagem não aceitavam participar do esquema eram ameaçadas. Uma das vítimas que registrou boletim de ocorrência relatou que "foi submetida a praticar atos libidinosos com Plínio mais de 30 vezes" entre os meses de julho e outubro de 2024.

Essa vítima contou que era ameaçada de forma recorrente para ser forçada a se relacionar com ele. Em depoimento, a mulher relatou que quando queria interromper os abusos, o suspeito "ameaçava fazer algo com seu filho, revelar suas fotos íntimas e contar tudo para sua família e amigos de trabalho". As ameaças deixaram a vítima "aterrorizada e psicologicamente abalada", segundo a polícia.

Suspeito já tem passagem pela polícia pelo crime de estupro. Ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional do estado. Na residência dele, os investigadores apreenderam computador e documentos.

Foto de Plínio foi divulgada pela polícia para que outras possíveis vítimas possam se manifestar e registrar denúncia. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher.