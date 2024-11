Bebê de 1 ano morre ao se afogar em balde com água na varanda de casa em MG

Uma bebê de um ano morreu após se afogar em um balde com água que estava na varanda de sua casa, em Pedra do Indaiá (MG), na quinta-feira (7).

O que aconteceu

Criança deu entrada no Hospital Municipal de Pedra do Indaiá levada pelo pai, mas já chegou na unidade de saúde sem vida. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, os funcionários do hospital acionaram as autoridades por se tratar da morte de uma criança.

Pai explicou à PMMG que estava em casa com a bebê e o irmão dela, um menino de 5 anos. O pai contou que deixou os irmãos brincando e foi para o quarto descansar.