R$ 200 mi: Mega dará 6º maior prêmio da história; veja números 'sortudos'

Concurso 2.525 (01/10/2022) -- R$ 317,8 milhões -- Dezenas: 04 - 13 - 21 - 26 - 47 - 51

Concurso 2.150 (11/05/2019) -- R$ 289,4 milhões -- Dezenas: 23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49

Concurso 2.237 (27/02/2020) -- R$ 211,6 milhões -- Dezenas: 11 - 20 - 27 - 28 - 53 - 60

Concurso 2.696 (05/03/2024) -- R$ 206,4 milhões -- Dezenas: 04 - 13 - 18 - 39 - 55 - 59

Concurso 1.764 (25/11/2015) -- R$ 205,3 milhões -- Dezenas: 06 - 07 - 29 - 39 - 41 - 55

No concurso 2.794, realizado em 7 de novembro, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, mas 160 apostas acertaram cinco números, garantindo um prêmio de R$ 51.793,93 cada. Além disso, 13.197 apostas acertaram quatro dezenas, recebendo R$ 897,06 cada uma.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

As probabilidades de acerto na Mega-Sena variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Para uma aposta mínima de seis números, com valor de R$ 5, a chance de acertar todas as dezenas sorteadas e levar o prêmio principal é de uma em 50.063.860. Se o jogador optar por apostar sete números, ao custo de R$ 35, a probabilidade aumenta para uma em 7.151.980.