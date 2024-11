Rogério de Andrade na segurança máxima: como funcionam presídios do tipo?

O bicheiro Rogério de Andrade, preso sob a acusação de envolvimento na morte de Fernando Iggnácio, será transferido para uma penitenciária federal de segurança máxima.

O presídio de Campo Grande (MS), para onde Andrade irá, é uma das cinco unidades federais destinadas a abrigar alguns dos presos mais perigosos do país, incluindo figuras envolvidas em crimes de grande repercussão, como o assassinato da vereadora Marielle Franco. A seguir, entenda como funcionam essas prisões.

Como funciona um presídio de segurança máxima?

Monitoramento 24 horas. Todas as áreas do presídio são vigiadas por câmeras e microfones. O material captado é transmitido em tempo real para a sede da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), em Brasília, onde equipes de inteligência acompanham e analisam continuamente as atividades.