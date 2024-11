SP investe 1,6% do orçamento para ressocializar presos: R$ 36 por mês

Menos de 2% do orçamento da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) é destinado a ações de ressocialização de presos e egressos. Na conta, isso corresponde a R$ 36 por preso, por mês.

O que aconteceu

Os outros 98% do custo mensal de cada preso no estado — R$ 2.191 — servem para manter funcionando o próprio sistema prisional. Os dados são de um relatório de auditoria do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), divulgado em agosto.

Segundo o tribunal, a SAP está deixando de cumprir metas de melhoria para construir novas unidades para a abertura de vagas. Desde 2013, a auditoria do tribunal pede para a secretaria adotar "medidas para cumprir em tempo as metas". Os prazos são sempre prorrogados, segundo o documento.