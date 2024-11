Hospital fechado em SP foi referência para atender covid e população de rua

Com o avanço da covid, houve ampliação dos leitos de UTI, e o hospital virou referência no tratamento de casos de alta complexidade. Em maio, um mês após sua inauguração, a chegada de respiradores possibilitou a ampliação dos leitos de terapia intensiva para 50.

Durante a pandemia, o Hospital Municipal Bela Vista funcionou de porta fechada — os pacientes com covid-19 chegavam, exclusivamente, transferidos por ambulâncias de outras unidades. As internações eram controladas pela regulação da Secretaria Municipal da Saúde.

Investimento na estrutura foi milionário. No total, o poder público pagou cerca de R$ 6,6 milhões nas adequações físicas do prédio e R$ 8,5 milhões em móveis, equipamentos e contratação de profissionais. A ação contou com apoio do Ministério da Saúde, informou a gestão municipal à época.

A nova unidade foi criada já com um objetivo pós-covid: ajudar a população que vivia nas ruas do centro. "Passado o período de pandemia do coronavírus, esse hospital será referência no atendimento de pessoas em situação de rua na região central da cidade", afirmou Covas, em nota, na ocasião.

Ela foi instalada em um antigo prédio hospitalar desativado, que foi alugado pela prefeitura. O hospital ganhou o nome de "Santa Dulce dos Pobres", em homenagem à santa brasileira, conhecida por sua dedicação aos pobres e doentes, que foi canonizada pelo papa Francisco em outubro de 2019.

Em setembro de 2020, ela já ganhou uma parte dedicada apenas para quem estava em situação de rua. A ala, com 20 vagas, estava dividida em 10 quartos, todos com banheiro privativo.