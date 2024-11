'Sonic boom': tremor em SP e MG pode não ter vindo do solo, mas do ar

Moradores de cidades no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais relataram ter sentido tremores de terra na noite de sábado (9). A causa, porém, pode não ter vindo do solo, mas do ar, segundo especialistas: um estrondo sônico causado por avião.

O que aconteceu

Na noite de sábado, moradores entre Barretos (SP) e Lavras (MG) relataram tremores inesperados no solo. Os registros começaram por volta das 22h15, variando até 22h45, com relatos vindos de uma extensão de 350 km, segundo Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP. "Recebemos mais de 40 relatos de pessoas que sentiram o tremor", afirmou ele, reforçando que a variação nos horários se deve à percepção individual dos moradores.

Os relatos incluem detalhes do que as pessoas sentiram no momento do estrondo. "O lustre que fica em cima do balcão na cozinha estava balançando levemente", escreveu Danilo, de Três Pontas (MG). "Estava sentado no sofá, senti ele vibrar (como se um celular estivesse vibrando debaixo da espuma do sofá). Foi muito rápido. Fiquei esperando o registro nos sites que informam tremores, mas não apareceu nada", reportou Valcir A., de Poços de Caldas (MG).