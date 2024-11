Exclusivo, mas inseguro: o bairro no RJ onde famosos convivem com o tráfico

O mercado imobiliário no Itanhangá ainda apresenta valores elevados. Segundo a Invexo Luxury, o metro quadrado custa entre R$ 5.000 e R$ 6.000 nas áreas mais valorizadas. Anúncios recentes em agregadores de busca de imóveis mostram casas que variam entre R$ 1,1 milhão e R$ 15 milhões, dependendo da área e da localização. Porém, por estar situado entre regiões disputadas pela criminalidade, como Tijuquinha e Muzema, os valores estão caindo.

Desvalorização acontece devido à insegurança que cerca o bairro. Segundo uma corretora de imóveis de luxo que atua no bairro, antes do surgimento de comunidades como a do Morro do Banco, por exemplo, os imóveis eram comercializados por valores até 40% mais altos do que os praticados hoje.

Uma antiga moradora, que pediu para não ser identificada, confirmou a diminuição do valor da sua casa, adquirida com investimento elevado. "Eu paguei uma grana alta pela minha casa e, hoje, não consigo nem o valor investido nas obras de reforma que fiz", desabafa. Ela menciona que o IPTU também é elevado, como o de outros imóveis da região, ultrapassando R$ 20 mil em alguns casos.

A propriedade da moradora é um exemplo da grandiosidade do Itanhangá: um terreno de 3.000 metros quadrados, com duas piscinas e uma casa linear, cercada pelo verde e integrada à natureza. "Minha casa é um projeto do arquiteto Carlos Porto, premiada e com jardim original do paisagista Burle Marx", revela. A violência, porém, torna o dia a dia dos moradores mais tenso. "É totalmente constrangedor quando começa um tiroteio. Meus amigos todos começam a ligar, minha mãe fica em pânico".

Maria Lucia Mascarenhas, presidente da Associação de Moradores, vive no bairro há décadas e sente falta da tranquilidade de antes. Ela relembra um tempo em que o Itanhangá era um "paraíso", livre de violência. "A comunidade do Morro do Banco era pequena e o bairro era um paraíso. Mas, aos poucos, a marginalidade foi se instalando", conta.

Hoje, os tiroteios e assaltos geram medo nos moradores. Maria Lucia afirma que ouvir tiros a qualquer hora do dia se tornou comum, assim como relatos de assaltos em áreas específicas. "É assustador. As pessoas pagam caro pelo IPTU e vivem com medo", afirma.