Funcionário do Banco do Brasil furta R$ 1 milhão e tenta fugir para Uruguai

O casal foi abordado pelos agentes na BR-158, em Santa Maria (RS). A corporação, que já havia recebido a denúncia a respeito do funcionário, conseguiu parar o carro dos suspeitos e fizeram uma inspeção no veículo.

Os dois foram presos e levados à Polícia Judiciária. As cédulas e o carro foram apreendidos pela PRF. Ainda não está claro como ele subtraiu os valores e nem qual era sua função na agência.

Ao UOL, Banco do Brasil informou que teve conhecimento do ocorrido. Em nota, a empresa disse que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou com as investigações.