Nem da Rocinha relata vida na prisão em cartas à esposa: 'Desumano'

Última condenação de Nem ocorreu em setembro de 2018. Na época, ele foi sentenciado a 66 anos de detenção pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelos assassinatos da modelo Luana Rodrigues de Souza, 20, e de sua amiga Andressa de Oliveira, 25, ocorridos em 2011. Nem nega envolvimento nesses crimes. As demais penas incluem também os crimes tráfico de drogas e formação de quadrilha.

Ele ingressou no trafico para pagar dívida de R$ 20 mil por tratamento de filha com doença rara. Iniciou a sua trajetória no crime como segurança de um dos pontos de venda de drogas até se tornar chefe do crime organizado na Rocinha, na zona sul do Rio, maior favela do Brasil. Ele acabou sendo preso ao ser encontrado no porta-malas de um carro quando era o criminoso mais procurado da capital fluminense.

O UOL pediu posicionamento sobre as denúncias à Secretaria Nacional de Políticas Penais. Contudo, não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. Se houver manifestação, será incluída no texto.

O isolamento prolongado de uma pessoa é cruel e desumano (...). Esposa, esses 20 dias [sem comunicação com as famílias] são angustiantes para todos os presos. Alguns ficam mais agressivos e irritados. Outros, ansiosos e depressivos (...). A solidão, a incerteza e a falta de informação engolem a nossa alma.

Na véspera do Natal, antes de escurar, a maioria já estava dormindo, entorpecidos com doses extras de psicotrópicos acumuladas, especialmente, para a ocasião (...). Com 10 dias já não temos material de leitura e os dias se arrastam. Alguns falam já ter contado quantos buracos tem nas grades; 960. Não duvido. Cada um tenta passar o tempo à sua maneira.