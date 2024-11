'Traga sua bebida': quatro mil pessoas comemoram aniversário de poste

E como funciona a resenha mais aleatória do Brasil?

"Traga sua bebida e sua galera", diz o convite do evento anunciado na página Aniversario do Poste, que conta com mais de quatro mil seguidores no Instagram. A festa acontece no melhor estilo brasileiro do "chega junto" e vai na contramão das tendências de lazer da era pós pandêmica em que o rolê está cada vez mais caro, cheio de espaços VIPs e reservado a espaços privados.

Para fortalecer a economia local e ajudar na limpeza, a festa fez uma parceria com uma cooperativa de reciclagem de Coroadinho. Além disso, o dinheiro que alguns comerciantes investem para serem divulgados pela página de Instagram do poste é revertido na estrutura da resenha, que conta com banheiros químicos gratuitos para o público.

Ambulantes comemoraram o sucesso da festa Imagem: Reprodução/Redes Sociais

E não é só o poste que tem holofotes nessa festa, o espaço também garante visibilidade aos artistas locais. Esse ano a música ao vivo ficou por conta do Naldinho, da cantora Jana Tna e do grupo de samba Tom Maior. E nos intervalos, os DJs Igor Marley e Matheus Detona fizeram a boa com reggae, brega funk, arrocha e os hits de carnaval das bandas Bicho Terra e Jegue Folia, que segundo Zecka, não podem faltar nas festas dos ludovicenses - quem nasce em São Luís do Maranhão.

Veja fotos das edições da festa do poste "mais famoso do Brasil":