Jovem faz selfie pendurada em janela de carro, cai e morre atropelada na PB

Câmeras de segurança registraram quando uma jovem morreu atropelada na madrugada desta segunda-feira (18) após cair da janela de um carro em movimento onde fazia selfies em João Pessoa (PB).

O que aconteceu

Outras duas jovens estavam penduradas para fora do veículo no teto solar quando ocorreu o acidente. As imagens mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou e caiu da janela do mesmo veículo. Uma outra mulher estava na janela esquerda do veículo.

Amanda foi atropelada por um veículo preto que acessou a pista por uma via secundária. O episódio ocorreu após o veículo passar por trás de um carro que parou no lado direito da pista logo após a queda da jovem. Em seguida, o atropelador acelera.