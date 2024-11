STF dá 5 dias para Tarcísio explicar teste que liga câmera da PM após tiro

O STF estabeleceu, a partir de hoje, prazo de cinco dias para que o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) explique como estão os testes para que as novas câmeras corporais da PM de São Paulo sejam acionadas automaticamente após detectar o som de tiros. Decisão ocorre um dia após um policial militar matar a tiro um estudante de medicina na capital. As câmeras corporais estavam desligadas.

O que aconteceu

Novas câmeras corporais contam com software que permitirá a gravação automática de imagens. Contudo, o STF quer saber como estão os testes de acionamento automático após som de tiros ou quando a PM estiver a uma distância de 50 metros do local da ocorrência. O equipamento desativado também passará a gravar as imagens automaticamente se os agentes ainda estiverem em atendimento.

Supremo também solicitou ao governo de SP a íntegra do contrato para o fornecimento das câmeras corporais. No pedido, o órgão pede ainda acesso ao cronograma detalhado de execução do contrato, incluindo testes, treinamento e capacitação para uso dos novos equipamentos, em substituição às câmeras acopladas junto às fardas dos agentes.