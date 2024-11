Vídeo: Agressor dá cintadas em homem negro após pagar R$ 10 à vítima em MG

Vídeo viralizou no Dia da Consciência Negra

O vídeo foi gravado no dia 10 de novembro, mas as imagens das agressões foram repercutidas no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A Comissão da Promoção da Igualdade Racial e Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Divinópolis (MG) vai prestar suporte jurídico à vítima. Ao UOL, Maciel Lúcio, presidente da comissão, disse que, além do agressor, a pessoa que filmou e divulgou o vídeo também cometeu crime.