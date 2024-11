Idosa é indenizada após passar mal e ser ignorada em farmácia do DF

Uma farmácia de Sobradinho, no Distrito Federal, foi condenada a pagar R$ 2 mil após negar banheiro e atendimento prioritário a idosa que passou mal no local. A decisão é do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho e cabe recurso.

O que aconteceu

No processo, a idosa relatou negligência de atendentes da farmácia ao buscar medicamentos. Em setembro de 2024, a autora compareceu ao estabelecimento para comprar remédios. Apesar de ter direito ao atendimento prioritário, teve o pedido negligenciado.

Ao passar mal, cliente pediu acesso ao banheiro, o que foi negado. Justificando que o local estava interditado, a farmácia não permitiu o uso, mesmo após o relato de mal-estar. Sem alternativa, a idosa vomitou no chão do estabelecimento, constrangendo-se diante de outros clientes e funcionários, segundo o relato de testemunhas.