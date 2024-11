Médica presa por morte de marido cita filho em pedido de domiciliar

Polícia diz que tem imagens de Daniele e uma amiga em um bairro periférico, onde teriam sido contratados os pistoleiros, alguns dias antes do crime. "Inclusive, no dia do crime, a amiga e a secretária da esposa estavam nesse bairro, em um carro, e receberam os dois indivíduos responsáveis pela ação delitiva. A partir daí não havia mais dúvidas da participação delas também no crime", contou a delegada Juliana Alcoforado.

Médica escreveu em carta que era vítima de violência física, verbal e sexual. Na véspera do crime, a polícia afirma que Daniele e Lael brigaram na clínica dela porque ele suspeitava de uma traição. O casal tinha um histórico de atritos com tentativas de separação.

Ela narra que era xingada na frente do filho e que apanhou várias vezes. Os pais idosos dela também teriam sido agredidos. Na carta, ela diz que quando ameaçou denunciar as agressões, Lael começou a arrancar mechas do cabelo dela. "Isso não apareceria em exame. Ele disse que ia dizer que eu mesma o fazia".

Daniele também conta que era estuprada, e que o marido gravava os abusos. Ela diz que era obrigada a manter o GPS ligado e que ele a mantinha longe das amigas. "Se sentia ameaçado com temor que elas abrissem meus olhos".

Ela diz que nunca denunciou Lael por medo. "Ele dizia que eu voltava tarde do hospital e poderia a qualquer momento ser assaltada e morta por um bandido. Para bom entendedor, meia palavra basta".

Daniele negou qualquer plano para matar o marido. "Como eu planejaria matá-lo? Comprei em agosto ou setembro uma viagem para Dubai. Eu, ele, Gabriel, amigos".