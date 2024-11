Hospital investigado por 32 mortes em SP não tinha sala de cirurgia, diz MP

Mas, para o promotor do caso, as diversas irregularidades e as mortes precisam ser investigadas. "Em agosto, eu pedi que o Cremesp e a Vigilância Sanitária fossem fazer uma inspeção no hospital, algo comum nas unidades de saúde do estado. Recebemos a informação de que a vigilância interditou o local e nós já recebemos aqui o laudo do Cremesp. Situações muito graves, difícil ver em hospitais", destacou Arthur Pinto Filho.

O Ministério Público diz que aguarda o laudo da Vigilância Sanitária para entender quais são os "problemas estruturais" citados pela prefeitura. "Aparentemente não era uma questão do prédio, mas sim de procedimento do hospital", disse o promotor do caso. Investigação prossegue para determinar as devidas responsabilidades.

Faltou fiscalização da prefeitura, no entendimento do promotor de Justiça. Ele explicou que a Secretaria Municipal de Saúde, quando faz o contrato com a OSS, tem o dever de verificar se a Organização Social de Saúde está cumprindo as normas de forma adequada. "Em primeiro lugar, falhou a própria Secretaria Municipal de Saúde porque não verificou que ali estava acontecendo uma situação muito grave e não tomou providência nenhuma. Em segundo lugar, a própria entidade, a Afne, que tinha o dever de tomar as cautelas para que o lugar trabalhasse de uma forma adequada, não da forma como estavam trabalhando", avaliou.

Hospital já foi investigado pelo MP em 2022

A investigação do MP contra o Bela Vista teve início em 2022. Naquele ano, chegou ao conhecimento do Ministério Público de que o hospital havia criado uma ala de internação involuntária psiquiátrica para pessoas trazidas da Cracolândia. Internações estavam sendo realizadas sem aval do MPSP.

A Promotoria instaurou inquérito civil para apurar se a direção do Hospital Bela Vista estava descumprindo a lei. Na ocasião, o promotor Arthur Pinto Filho ressaltou que a internação involuntária é uma medida excepcional, somente utilizada se comprovada a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde.