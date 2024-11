Vídeo flagra casal sendo levado por enxurrada em MG; influenciadora morreu

Uma mulher de 28 anos morreu após ser arrastada por uma enxurrada na madrugada deste domingo (24) em Uberlândia. Ela tentava sair do veículo em que ela e o marido estavam. Toda a cena foi registrada em vídeo.

O que aconteceu

Jhei Soares era influenciadora e tinha mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. No sábado à noite, ela postou um story em seu perfil no Instagram, mostrando a roupa que usaria em um passeio com o marido, Wallison Lima. Foi o último registro dela com vida.

Casal foi surpreendido enquanto saía para um passeio. Jhei e Wallison deixaram a residência para curtir a noite de sábado, mas na madrugada, enquanto o marido dirigia pela avenida Rondon Pacheco, no bairro Lídice, o carro em que estavam foi pego por uma enxurrada.