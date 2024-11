Marinha resgata tripulante com suspeita de derrame em navio próximo ao RJ

"A tripulante foi resgatada pelo helicóptero do navio e trazida para a Fragata", informou a Marinha. Após o resgate, a aeronave regressou com a mulher que é aguardada no Comando da Força Aeronaval, em São Pedro D'Aldeia (RJ). A previsão de chegada está para às 2h deste domingo (24).

A bordo, a equipe médica do navio recebeu, na enfermaria, a tripulante, a qual encontra-se em observação e com seu quadro sendo monitorado, a fim de garantir que ela chegue com a saúde preservada até o hospital em terra.

Marinha do Brasil