'Equipe de pessoas brancas': celebrante acusa noiva de racismo em SP

O caso aconteceu em setembro, mas ganhou repercussão após o Dia da Consciência Negra. O nome da noiva não foi revelado, portanto não foi possível localizar sua defesa. O espaço permanece aberto.

Racismo na área de eventos

Soraia ficou sabendo do ocorrido quase um mês depois. Ela conversava com Aline sobre outro caso de racismo envolvendo uma amiga delas.

Na hora, ela disse que absorveu a informação, mas não conseguiu processar direito, devido à outra situação. Depois de um tempo, aquilo começou a incomodar. Ela, então, começou a chamar outros empresários do ramo, que também são pretos, para conversar sobre o assunto.

Eu fui conversar com um outro colega do segmento, que é fotógrafo, e ele falou que já tinha sofrido também e que era comum. Outro, que é DJ, também falou que já tinha sofrido. E isso foi me deixando incomodada, pois conversando com um, com outro e com outro, todo mundo já sofreu algo nesse sentido. E a gente vai se acostumando a achar que está tudo bem. Mas não está tudo bem

Soraia Martins, em entrevista ao UOL

Segundo Soraia, o racismo na área de eventos é, principalmente, velado. Algumas pessoas podem se recusar a trabalhar com fornecedores negros, mas nem sempre expressam isso em palavras. "Só quando as pessoas expõem isso, às vezes de forma 'ingênua', sem consciência do que está falando, a gente vem saber o que aconteceu."