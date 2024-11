Motorista com sinais de embriaguez atropela homem propositalmente em SP

Motorista tentou fugir. Conforme a Polícia Militar, ele subiu na garupa da moto de um vizinho que passava pela avenida e o teria reconhecido em meio às agressões. O carro foi abandonado no local.

Suspeito foi detido pela PM e levado à UPA Vila Magini com alguns ferimentos. Ele agora está à disposição da Justiça e o caso está sendo investigado como homicídio tentado na 1º DP de Mauá.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Nardini. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Saúde da cidade para ter informações sobre o homem, e o texto será atualizado assim que houver retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Um amigo do suspeito também estava no carro no momento do atropelamento. Aos policiais, ele relatou não saber o motivo do condutor ter atropelado intencionalmente o pedestre. Ele foi ouvido e liberado.