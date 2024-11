PF prende 3 em PE por conteúdo de abuso infantil após ação na África do Sul

Três pessoas foram presas por armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, nesta terça-feira (26), em Caruaru (PE).

O que aconteceu

As investigações resultaram da análise de dados obtidos em operação policial deflagrada na cidade de Pretória, na África do Sul, e compartilhados com a Polícia Federal brasileira, segundo a corporação. Ao todo, 40 policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, nas cidades de Recife, São Lourenço da Mata, Timbaúba, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru e Olinda.

A análise do conteúdo de celulares apreendidos na África do Sul permitiu a identificação de terminais telefônicos localizados em Pernambuco, envolvidos no compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual infantil em grupos destinados à negociação do referido conteúdo. As operações foram denominadas Bad Vibes e Dilema das Redes, ambas com a finalidade de reprimir as práticas criminosas de armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes.