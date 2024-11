Membro do PCC suspeito de envolvimento em plano para matar Moro é preso

Um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), suspeito de envolvimento com o plano para sequestrar e matar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) em 2023, foi preso na noite desta terça-feira (26) em Itanhaém, no litoral paulista.

O que aconteceu

O UOL apurou que Ivo de Oliveira Nascimento foi detido por agentes da Rota, grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. O homem é apontado como membro de uma célula "restrita" da facção e uma das mais violentas do grupo.

Suspeito estava escondido em um sítio. Um documento falso e uma arma com numeração raspada foram achadas em posse do homem.