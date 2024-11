Zambelli pressionou comandante da Aeronáutica por golpe de Estado, diz PF

Baptista Junior foi um dos generais que se recusaram a aderir ao golpe. Procurado por Braga Netto, ele rechaçou a adesão da Aeronáutica ao intento golpista, segundo o relatório da PF. "Não concordariam com qualquer ato que impedisse a posse do governo eleito", diz o documento que teve quebra de sigilo nesta terça-feira (26).

Defesa da deputada nega envolvimento dela com o plano. "Ela já desmentiu isso", respondeu o advogado de Zambelli, Daniel Bialski. "E tanto não tem envolvimento dela que ela não é indiciada. Ela não fez nada de suspeito. Nunca houve qualquer tipo de conduta ou manifestação."

Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão.

Carla Zambelli, segundo o comandante da FAB

Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade.

Carlos de Almeida Baptista Junior, tenente-brigadeiro da Aeronáutica, em resposta à deputada

Trocas de mensagens com Marcos do Val

Tentativa de atrapalhar investigações. Em 6 das 9 vezes em que que é citada no relatório da PF, Zambelli trocou mensagens com o senador Marcos do Val (Podemos-ES). As conversas entre os dois foram apontadas pela PF como provas de que houve tentativa de "embaraçar as investigações". Segundo a investigação, o senador deixou evidente que queria descredibilizar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que as apurações sobre o plano golpista fossem interrompidas.