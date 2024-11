'Seus traíras': as últimas palavras de comerciante morto a facadas em SP

Testemunhas que moram no condomínio relataram desespero e gritaria durante a briga entre os três. Uma das testemunhas protegidas afirmou ter acordado por volta das 5h45 com o som de uma discussão que vinha de um dos apartamentos vizinhos. Inicialmente, achou que fosse um pai conversando com o filho, mas percebeu que a voz exaltada era de um homem adulto. Era Igor, que dizia: "Do que adiantou eu fazer tudo? Eu me esforço tanto. Seus traíras, porra".

Ao longo da discussão, a testemunha notou que havia outra voz masculina, identificada depois como a de Mario, e uma feminina (Marcelly), que parecia tentar intervir em alguns momentos. "A mulher gritou 'Ai, não, para' e logo depois veio um barulho forte, como de alguém batendo a cabeça na parede. Depois disso, o homem mais exaltado (Igor) gritou: 'Piranha, piranha, piranha'", relatou um dos vizinhos.

Outra testemunha relatou ter ouvido Igor dizer que amava Rafaela durante o bate-boca. Ele teria dito: "Vocês sabem quanto eu amo aquela mulher. Quanto sou louco por ela. Porra, meu, porra. Vocês tudo contra mim, tudo armando contra mim. Eu era o único que não sabia de nada". Essas falas, segundo a testemunha, foram ditas em tom "desesperado".

Sons e movimentação

As testemunhas também descreveram sons que acompanhavam a discussão. Uma delas afirmou ter ouvido pancadas rápidas e abafadas, como de socos em algo macio, seguidas de um estrondo mais forte. "Parecia que algo ou alguém tinha sido jogado contra a parede", disse.

Outra testemunha mencionou que, após os sons de pancadas, a mulher gritou novamente. "Sai pra rua, corre, desce pelas escadas!" Logo após, foi possível ouvir gavetas sendo abertas e portas batendo, sugerindo uma tentativa de rápida movimentação.