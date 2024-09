Suposta traição com cunhado: o que se sabe de morte de irmão de vereador

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do comerciante Igor Peretto, em Praia Grande, litoral de São Paulo. Igor foi morto a facadas no apartamento da irmã —e a família dele suspeita que o crime tenha relação com um suposto relacionamento entre a viúva e o cunhado de Igor.

'Fomos pegos de surpresa'

Igor foi encontrado morto com sinais de facadas no apartamento da irmã dele, Marcelly Peretto, em Praia Grande, no dia 31 de agosto. O principal suspeito, Mario Vitorino, marido de Marcelly, está foragido. Rafaela, viúva de Igor e suposta amante de Mario, está presa. Marcelly também foi detida preventivamente.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso segue em investigação. Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Investigações Gerais da Praia Grande. "A equipe da unidade prossegue com as diligências para o esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados para não interferir no andamento do trabalho policial", informou a pasta.