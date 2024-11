Como tela de carro levou comerciante morto a descobrir traição da esposa

No apartamento de Marcelly, irmã de Igor, a discussão ficou mais violenta. Igor teria usado um pedaço de vidro para ameaçar Mario. Os depoimentos indicam que a situação culminou em uma luta corporal e no esfaqueamento de Igor, que não resistiu aos ferimentos.

A investigação policial revelou que, além dos relatos dos investigados, a quebra de sigilo telefônico e as análises de dispositivos eletrônicos trouxeram provas técnicas cruciais. Imagens de monitoramento registraram os horários e percursos do grupo, reforçando a cronologia dos eventos. Além disso, pesquisas realizadas no celular de Rafaela indicaram buscas por rotas de fuga e sobre o tempo de emissão de odores por um corpo.

"Essa ligação foi, na verdade, o que iniciou toda a fúria da vítima ao questionar o porquê daquela ligação naquele horário e circunstâncias", afirmou ao UOL o advogado de defesa de Vitorino, Maro Badures. "Mario Vitorino foi sabatinado e explicou detalhe por detalhe de todas as nuances, quer seja sobre o diálogo e as ameaças que sofreu ao levar Igor até a casa da mãe dele (Igor estava separado de Rafaela), assim como após exigir que esses fatos fossem esclarecidos no apartamento da irmã, Marcelly."

Motivação financeira

Embora a traição seja apontada como o principal motivo do crime, o advogado da família de Igor, Felipe Pires de Campos, destacou haver indícios de uma motivação financeira. As investigações sugerem que Mario e Rafaela poderiam estar interessados em acessar contas bancárias ou benefícios financeiros associados à vítima. "A traição foi o estopim, mas os indícios financeiros mostram que o crime pode ter sido planejado com outras intenções", afirmou o advogado.

Segundo o MP (Ministério Público), há indícios de que eles queriam vantagens financeiras. Mario assumiria o controle da empresa que administrava com a vítima, Rafaela herdaria os bens de Igor, e Marcelly, ao se relacionar com ambos, também seria beneficiada com os ganhos futuros do grupo. O plano teria como objetivo eliminar Igor para facilitar a relação e os interesses do trio.