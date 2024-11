Termina hoje o prazo para Tarcísio detalhar ao STF compra de câmeras da PM

Os equipamentos, conforme já afirmado por Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, não farão as gravações de forma ininterrupta. O chefe da pasta afirma, no entanto, que os equipamentos vão ser acionados durante as ocorrências. Os valores previstos com os novos equipamentos são da ordem de R$ 4,3 milhões mensais e um total de R$ 105 milhões, com duração de 30 meses, contados a partir de 18 de setembro de 2024.

O ministro Barroso determinou que a gestão estadual anexe, nos autos, o teor do contrato com a Motorola Solutions na íntegra. Barroso também pediu todos os outros acordos vigentes para o fornecimento de câmeras corporais. Na decisão, o ministro determinou que seja enviado um cronograma detalhado de execução do contrato, incluindo informações sobre testes, treinamento e capacitação à implantação dos novos equipamentos.

O presidente do STF determina também a entrega de relatórios detalhados "sobre todos os testes realizados" com as novas câmeras. O modelo começa a gravação quando detecta o som de estampido de tiro, bem como quando o equipamento se aproxima ao raio de 50 metros de uma posição georreferenciada de ocorrência em andamento.

*Com Estadão Conteúdo