Avião cai em rio e bombeiros buscam sobreviventes no Pará

Destroços do avião foram encontrados no segundo dia de buscas. Uma mochila com documentos do piloto também foi retirada da água.

Corpo de Bombeiros não soube informar quantas pessoas estavam no avião. Em nota, a companhia disse que continua a busca por "sobreviventes" neste domingo, sem dar detalhes sobre o ocorrido. As buscas têm sido suspensas ao anoitecer e retomadas no nascer do sol.