Pai de estudante de medicina morto pela PM de SP publica carta: 'Que mundo bizarro é esse?'

Prezado cidadão, trabalhador, pai de família, intelectual permita-me ouvir as minhas palavras de angústia e desespero.

Na minha luta dolorosa pela "justiça dos homens" pelo assassinato do meu filho "Maicosillo" há 47 dias, quando o mundo ruiu para mim, recebi a solidariedade e a força de muita gente compassiva, onde ressalto a figura do Sr. Claudio Oliveira, ex-ouvidor da Polícia, demitido traiçoeira e absurdamente como "prêmio" a seu corajoso trabalho; também do Sr. Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sensibilidade e temperança de assinar o Decreto contra o uso abusivo das armas por parte da polícia; assim como dos jornalistas que no ápice de sua ética e profissionalismo mostraram a realidade e não calaram das barbáries que podem se repetir no amanhã.

Também pude assistir à reação imediata contra o Decreto Presidencial, um freio contra a violência policial que assola o Brasil, de vários governadores de estado, como os de Goiás, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Paraná e ainda São Paulo. Resposta insensível, irracional e troglodita manifestado em um texto argumentando as razões em contra, com um pobre embasamento que qualquer estudante de colegial redigiria melhor em um final de semana. Sobre a "nota conjunta" destes governadores, na minha trajetória de professor e orientador de trabalhos acadêmicos, nunca vi uma asneira como essa.

Com muita dor pela lembrança do sofrimento do meu filho e muita raiva pela cretinice dos mecanismos do Estado operando, revisei linha por linha o relatório da Polícia Civil sobre o assassinato cruel do meu filho Marco Aurélio pelos Policiais Militares covardes Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado, ambos ainda andando soltos, recebendo seus salários e festejando as festas natalinas com uma cervejinha do lado, bem protegidos pelo Comandante da PM Cassio Araújo de Freitas e pelo Secretario da InSegurança Pública Guilherme Derrite, matador confesso orgulhosamente.

A primeira delegada da Polícia Civil, que vendo nas imagens do hotel a gravidade do crime, irresponsavelmente não considerou o crime hediondo como homicídio qualificado nem mandou prender em flagrante aos assassinos. O que levou a isso a essa delegada?... Ignorância, imperícia, medo ou maldade pura?

O boletim da Polícia Militar e sua versão demonstradamente falsa tentando desfigurar a imagem do meu filho, desde o início e sendo repetida em um esquema claramente aprendido com muito "tecnicismo" nas academias da Polícia Militar. Na maior evidência de cumplicidade e proteção aos criminosos na Polícia Civil, para retardar o processo de investigação, foram indicados sequencialmente não três ou quatro delegados em menos de 30 dias, foram oito delegados da Polícia Civil.