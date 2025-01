SC: hélice de helicóptero que caiu atingiu carro a 500 metros de distância

Um veículo foi atingido por parte da hélice do helicóptero que caiu com cinco pessoas, neste sábado (4), em Penha (SC). O carro estava estacionado a 500 metros do local da queda.

O que aconteceu

A hélice da aeronave destruiu a parte traseira do veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, não havia ninguém no carro.

O veículo pertence a um morador da região e estava estacionado a 500 metros do local da queda. A peça caiu no interior do veículo e não deve ser retirada até a realização de perícia a ser feita pela FAB (Força Aérea Brasileira). A orientação do órgão é para que o carro permaneça em local seguro até o término dos trabalhos.