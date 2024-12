Idoso sequestrado é preso em porta-malas e liberado após perseguição em SP

Dois homens foram presos pelo sequestro de um idoso na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Policiais desconfiaram do veículo onde os suspeitos estavam durante uma ronda. Segundo a Polícia Militar, eles fizeram a abordagem em um carro parado em uma área de vegetação na região do Grajaú na tarde da sexta-feira (29).

Após abordagem, suspeitos fugiram com o carro em perseguição que durou 20 minutos. Dois homens fugiram a pé e outros dois continuaram dentro do veículo, assim como a vítima do sequestro, um homem de 69 anos, que estava no porta-malas.