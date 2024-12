Homem morre esfaqueado em Perdizes, área nobre de São Paulo

Um homem morreu esfaqueado em uma rua de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (2).

O que aconteceu

Testemunha chamou a polícia para denunciar que homem estava sendo agredido na rua. Segundo a PMESP, o acionamento para uma "ocorrência de agressão" na rua Caraíbas aconteceu às 6h.

Samu foi acionado e a morte do homem foi constatada ainda no local do crime. A área foi isolada e a identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Civil de São Paulo. O local era periciado na manhã desta segunda.