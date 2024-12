Mulher estuprada pelo ex em BH diz que ficou um mês sem andar

Por um tempo, ela chegou a aceitar a situação do relacionamento amoroso dele com as duas. Após o término, ele ligava e mandava mensagens dizendo que não estava mais com a mãe do filho dele.

No dia anterior à agressão, o homem havia invadido sua casa. Já no dia do crime, ele entrou na casa dela novamente à noite e a atacou.

A mulher descreve que ele a jogou no chão, bateu a cabeça dela na parede, deu socos e a mordeu a cabeça. Além disso, ele tampou sua boca para ela não gritar e enfiou a mão nas suas partes íntimas. Durante as agressões, ele dizia que se ela não ficasse com ele, não ia ficar com mais ninguém.

Ela confirmou que logo após as agressões, ligou para a mãe e para a polícia e foi para o hospital de Uber. Como sequelas, a vítima diz que ficou um mês sem andar direito, precisando fazer uma cirurgia de reconstrução do canal vaginal.

Seguindo orientações de sua defesa, Ragazzi usou o direito de permanecer em silêncio. O juiz Bruno Sena Carmona, sumariante do 1º Tribunal do Júri, ouviu outras duas testemunhas e abriu prazo para alegações finais.

Relembre o caso

Kassio Fernando dos Santos Ragazzi invadiu a casa da ex na madrugada do dia 30 de julho. Ela relatou à polícia que acordou por volta das 4h com o homem insistindo para fazer sexo. Eles tinham terminado o relacionamento de dois anos há 15 dias. Era a terceira vez que Kassio invadia a casa desde então.