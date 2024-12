'Não se contamine': marca cristã é acusada de racismo; OAB repudia

A estampa de uma camiseta com duas mãos de cores diferentes se aproximando, acompanhada da frase "Não se contamine" gerou polêmica nas redes e levou a marca de moda cristã Criações Gênesis a ser alvo de críticas; OAB exige providências e investigação.

O que aconteceu

A comercialização de uma camiseta pela marca cristã Gênesis gerou indignação em Petrópolis, na região Serrana do Rio. A peça trazia a frase "Não se contamine", acompanhada da imagem de duas mãos — uma branca e outra preta — se aproximando uma da outra, como na obra "A Criação de Adão", pintada por Michelangelo Buonarroti por volta de 1511, no teto da Capela Sistina no Vaticano. Após levantar discussões polêmicas nas redes, a marca foi acusada de racismo por entidades de igualdade racial. A empresa retirou o produto do mercado e afirmou que a estampa havia sido mal interpretada.

A polêmica chegou à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que emitiu uma nota de repúdio por meio das Comissões de Igualdade Racial e de Direitos Humanos da 3ª Subseção. No texto, as comissões classificaram a mensagem como ofensiva e perpetuadora do racismo estrutural. "A associação entre a cor da pele e a ideia de contaminação é uma afronta direta aos direitos humanos e um insulto à luta histórica pela igualdade racial", destaca o documento.