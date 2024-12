Queda de elevador: presidente do TRF-6 decreta luto oficial de três dias

O presidente do TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Aldemir Rodrigues de Souza após a queda de um elevador no prédio do tribunal nesta segunda-feira (02), em Belo Horizonte.

O que aconteceu

O desembargador federal e presidente do TRF-6, Vallisney Oliveira, decretou luto oficial de três dias. Além disso, como medida de segurança, os servidores, colaboradores terceirizados e estagiários permanecerão em teletrabalho até o dia 6 de dezembro.

Em nota, o TRF-6 manifestou solidariedade à família de Aldemir e afirmou estar prestando todo o apoio necessário. Ele era contratado da empresa Reformar Elevadores, que realizava a manutenção técnica dos equipamentos no prédio do tribunal.