Mulher desmaia e cai em vão entre trem e plataforma em São Paulo

Imagens publicadas nas redes sociais mostram movimentação depois do incidente. No vídeo, é possível ver uma pessoa no espaço entre o trem e a plataforma tentando ajudar a mulher e seguranças monitorando a situação.

Concessionária não informou o estado de saúde da vítima. Ela foi levada para hospital, que também não teve o nome divulgado.