Atendimento demora e menino perde todos dentes por cárie: 'Emagreceu 2 kg'

Nicollas Gabriel, de 3 anos, passará por uma cirurgia nesta quarta-feira (4) para extrair todos os seus dentes, acometidos por uma cárie severa. A mãe conta que a situação do filho se agravou após a demora de atendimento odontológico na rede pública de Palmas.

O que aconteceu

Segundo a mãe, Divina Alves Oliveira, o filho não está conseguindo se alimentar e nem beber água. Ao UOL, a mulher contou que Nicollas estava com 16 kg e emagreceu 2 quilos em menos de um mês devido ao problema: ''Está muito difícil para comer, ele ficou com as pernas e braços fininhos''.

Além da dificuldade de alimentação, o menino corre o risco das bactérias da cárie caírem na corrente sanguínea, disseram os médicos. Quando isso ocorre, uma infecção cardíaca pode ser causada e, em casos mais raros, provoca complicações como pneumonia e infecções no cérebro.