Pior índice do Brasil: só 15% dos homicídios dolosos na BA são esclarecidos

A pesquisa do Instituto Sou da Paz separa o nível de esclarecimento em três níveis: baixo (menor ou igual a 33%), médio (maior que 33% e menor que 66%) e alto (maior ou igual a 66%). A Bahia aparece com níveis baixos em toda a série histórica desde que o estado foi contabilizado no estudo, em 2017.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil para comentar o estudo. Apesar do levantamento ser baseado em dados oficiais enviados pelo MP-BA, a corporação disse que não comenta dados não oficiais. Já o Ministério Público disse que vê com preocupação os números divulgados pelo Sou da Paz. "O MP da Bahia acredita que esse cenário demanda um constante aperfeiçoamento das forças policiais, com investimento, notadamente na atividade de inteligência, e permanente capacitação".

O MP-BA também ressalta que realiza investigações próprias em casos mais complexos. "A instituição, inclusive, vem, ao longo dos últimos anos, adotando diversas medidas para melhorar a atuação de controle e monitoramento dos prazos e da qualidade dos inquéritos policiais a cargo da Polícia Civil".

Impunidade nacional

No Brasil, 61% dos homicídios dolosos ocorridos em 2022 não foram esclarecidos, segundo o estudo do Instituto Sou da Paz. A pesquisa registra uma trajetória de crescimento a partir de 2021, mas a maioria dos casos ainda fica sem resposta, de acordo com a metodologia do levantamento.

Beatriz Graeff, coordenadora da pesquisa, ressalta que a investigação policial também é uma forma de prevenção. "A ideia do indicador não é só mostrar a situação do estado, é mostrar a importância de você priorizar o esclarecimento de homicídios para haver um impacto na sensação de segurança e na segurança pública como um todo", afirma.