Família descobre em velório que corpo era de outra e que parente está viva

Basso ficou doente havia dez dias por uma infecção renal. Ela havia sido internada em Pontal (SP), mas como o quadro piorou, precisou ser intubada e transferida para Ribeirão Preto, disse Daniel, irmão dela, ao Balanço Geral (Record TV).

A família de Basso só foi informada do falecimento quando foi visitá-la no hospital no domingo. Daniel contou que, apesar da informação do óbito, nenhum familiar reconheceu o corpo da irmã.

Após o reconhecimento pela família que velou a mulher errada, o corpo foi encaminhado novamente para o hospital em Ribeirão Preto. O corpo de Basso foi velado no município de Pontal (SP) na manhã desta segunda-feira (2). A família de Basso pretende acionar a Justiça após o episódio.

O UOL apurou que Rossi está viva e segue internada na Santa Casa de Ribeirão Preto.

'Não é novela mexicana, aconteceu', diz familiar de Basso

Irmão lamentou ter que lidar com a dor da perda e ainda se deparar com a "incompetência" do hospital. Daniel Basso escreveu em uma rede social que o óbito da irmã só foi informado à família às 16h de domingo no horário de visita, mesmo com os contatos de todos os irmãos disponíveis no cadastro da paciente na Santa Casa. "É uma história louca de acreditar", contou Daniel à emissora.