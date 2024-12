Suspeito de matar porteiro a facadas no meio da rua em Perdizes é preso

Suspeito foi rastreado por câmeras de segurança da região. Imagens mostraram que o criminoso fugiu em um carro preto, que entra na garagem do prédio onde Gabriel trabalhava, também na rua Caraíbas. Os agentes fizeram campana na frente do local e esperaram o carro sair, segundo o SBT.

Emilio foi preso e confessou o assassinato. No carro, policiais encontraram uma arma de fogo, munições, uma faca suja de sangue com o cabo quebrado e a roupa usado por ele no momento do crime.

A vítima não tinha antecedentes criminais. O porteiro que assumiu o turno depois de Gabriel contou que ele trabalhou no período noturno e não soube afirmar se houve intercorrências no turno da vítima.